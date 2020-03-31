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Ребенок Петросяна мешает Дубовицкой

Ребенок Петросяна мешает Дубовицкой
Регина Дубовицкая. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Телеведущая призналась, что вопросы о пополнении в семье комика ее раздражают

Бессменная ведущая "Аншлага" Регина Дубовицкая призналась, что вопросы журналистов о появлении малыша в семье Евгения Петросяна и его молодой жены сильно отвлекают ее и мешают сосредоточиться. 

Свое жесткое "нет" артистка высказала в разговоре с журналисткой. Она подчеркнула, что готова говорить "хоть о коронавирусе", но только не личной жизни Евгения Ваганыча. 

"Мне нет никакого дела, кто у него родился", – отрезала она. 

После Дубовицкая рассказала, что очень обрадовалась возможности изолироваться – закроется дома и будет писать сценарий для новой программы, пишет "Собеседник".

В начале февраля Дубовицкая рассказала, что получает от государства пенсию в 16 тысяч рублей и пожаловалась, что в наше время до старости лучше не доживать. 

Фанаты артистки обеспокоены ее исчезновением с экранов. На фотографиях, облетевших все СМИ, артистка выглядела усталой и сильно постаревшей. Сама она поясняла, что тяжело перенесла смерть своего друга Михаила Задорнова. 

Рина КРАСНОВА

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