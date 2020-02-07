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Исчезнувшая Дубовицкая объявилась и пожаловалась на тяжелую старость

Исчезнувшая Дубовицкая объявилась и пожаловалась на тяжелую старость
Регина Дубовицкая. Фото ИТАР-ТАСС/ Александр Саверкин
Бессменная ведущая "Аншлага" прервала долгое молчание и рассказала о том, что с нею происходит

Регина Дубовицкая, новостей о которой не было со дня прощания с Михаилом Задорновым, рассказала о своей жизни. Артистка назвала размер своей пенсии и пожаловалась, что этих денег не хватает. Поэтому, отметила звезда "Аншлага", в наше время "до старости лучше не доживать".

Как оказалось, она ежемесячно получает от государства 16 тыс. рублей. "В Москве на эту пенсию вообще прожить нельзя", – цитирует ее Teleprogramma.pro. Телеведущая посетовала, что, наверное, недостаточно знаменита, раз ей положены такие скромные выплаты.

Также Дубовицкая, которой в декабре 2019 г. исполнился 71 год, призналась, что не может жить без работы, которая ей очень нравится. И сказала, что всегда помогает людям, если у нее есть такая возможность, – однажды поделилась деньгами с пожилой дамой, которая просила подаяние у магазина, а раньше работала школьным учителем.

"Лучше до старости не доживать. Может быть, хорошо, что продлили пенсионный возраст", – предположила звезда "Аншлага".

Впрочем, некоторые ее знаменитые коллеги довольны своими доходами. Так, юморист Евгений Петросян рассказал, что его выплаты по старости – чуть больше 20 тыс. руб., и этих денег ему вполне хватает на жизнь, отмечает телеканал "360". А певица Любовь Успенская призналась, что никогда не получала пенсию, напоминает URA.RU.

Ранее поклонники были очень обеспокоены тем, куда пропала Регина Дубовицкая. Звезда исчезла с экранов, ничего никому не объяснив. На фотографиях, которые появлялись в СМИ, артистка выглядела неважно. Сама она рассказывала, что очень переживала из-за смерти коллеги и близкого друга – сатирика Михаила Задорнова.

Фоторепортаж
Выжили не все: что стало со звездами "Аншлага"
Регина Дубовицкая. Фото: www.globallookpress.com Геннадий Ветров. Фото: www.globallookpress.com Елена Воробей. Фото: www.globallookpress.com
Сергей Дроботенко. Фото: www.globallookpress.com Юрий Гальцев. Фото: www.globallookpress.com Клара Новикова. Фото: www.globallookpress.com Братья Пономаренко. Фото: www.globallookpress.com +1
Валентина МАЙОРОВА

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