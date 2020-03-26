Артистка признается, что ей очень трудно дышать

Наталья Ветлицкая, которая сейчас находится в Испании, была вынуждена обратиться к врачам. Звезда 90-х рассказала, что в последнее время у нее постоянно скакала температура, а затем начался кашель. Когда ситуация стала осложняться проблемами с дыханием, знаменитость уехала в госпиталь.

Врачи оставили певицу на ночь, изолировав ото всех, взяли необходимые анализы – кровь из вены и артерии, – а также сделали рентген легких. Однако точный диагноз артистке так и не сообщили. Врачи не могут исключить того, что она больна коронавирусом.

Обо всем происходящем с нею Ветлицкая рассказала подписчикам в соцсети. И добавила, что совсем не паникует и старается спокойно бороться с симптомами болезни.

Подписчики благодарят певицу за предоставленную информацию и желают ей скорейшего выздоровления. Они мечтают попасть на ее выступление, которое знаменитость анонсировала в "Инстаграм".

"Сил, здоровья, бодрости духа! Не болейте милая, красивая, чудесная. Это так трогательно, что Вы находите время и силы, и даете грамотные советы, заботясь о других", "Поправляйтесь скорее, хотим Вас услышать и увидеть", – прокомментировали интернет-пользователи.

Фанаты с нетерпением ждут возвращение артистки на большую сцену – в конце 2019 г. она объявила о планах снова выступать. Позже звезда 90-х дала несколько интервью на центральных каналах и завела страницу в социальных сетях, чтобы больше общаться с поклонниками. Изменилась и ее внешность - она покрасила волосы в розовый цвет и стала одеваться в молодежные наряды.

Ранее Наталья Ветлицкая сделала неожиданное признание.