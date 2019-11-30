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"Воровала и собирала бутылки": звезда 90-х сделала неожиданное признание

"Воровала и собирала бутылки": звезда 90-х сделала неожиданное признание
Наталья Ветлицкая. Фото Анатолия Морковкина /ИТАР-ТАСС
Артистка раскрыла тайны своей жизни в лихие года

Певица Наталья Ветлицкая приняла участие в пятничном шоу "Вечерний Ургант" и рассказала о своей жизни в 90-е годы. 

Артистка раскрыла, что когда-то ей пришлось пойти на воровство, так как денег тогда у нее не было вообще. Она собирала банки и на вырученные деньги купила "омерзительные сосиски", пакет молока и батон хлеба. Съесть все этого она смогла только при помощи украденной аджики, передает teleprogramma.pro.

Напомним, накануне певица в интервью Андрею Малахову призналась, что уехала из-за России только из-за дочери и чувствовала себя несчастной за рубежом. 

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Публикация от Вечерний Ургант (@vecherniy_urgant)

Сергей САЗОНОВ

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