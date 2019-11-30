Нибиру
- Новые жертвы Нибиру: планета смерти собирает армию из людей
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
396 новости
Певица Наталья Ветлицкая приняла участие в пятничном шоу "Вечерний Ургант" и рассказала о своей жизни в 90-е годы.
Артистка раскрыла, что когда-то ей пришлось пойти на воровство, так как денег тогда у нее не было вообще. Она собирала банки и на вырученные деньги купила "омерзительные сосиски", пакет молока и батон хлеба. Съесть все этого она смогла только при помощи украденной аджики, передает teleprogramma.pro.
Напомним, накануне певица в интервью Андрею Малахову призналась, что уехала из-за России только из-за дочери и чувствовала себя несчастной за рубежом.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
Жалоба получена: скандинавы проверят экологический вред газопровода