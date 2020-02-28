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"По-прежнему хороша": певица из 90-х преобразилась после признания

"По-прежнему хороша": певица из 90-х преобразилась после признания
Наталья Ветлицкая. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда кардинально сменила имидж

В конце 2019 г. стало известно, что Наталья Ветлицкая собирается вернуться на сцену. К своему появлению она, похоже, начала готовиться заранее и уже выбрала новый образ – куртку в блестках, спортивные лосины и обувь на высоком каблуке.

Перед началом выступлений звезда 1990-х сделала признание о своем прошлом. Артистка рассказала, что была вынуждена воровать.

Такие факты о певице ее поклонников нисколько не смущают. Они продолжают восхищаться преобразившейся звездой и с нетерпением ждут ее новых концертов.

"Любовь моя, богиня, люблю Вас с 90-х", "Вау, восхитительная! Наряд – бомба!", "Вы конечно хороша, но одевают вас, конечно", "Такая уже бомбезная! Всегда обожала!", "Молодуха, как всегда", "По-прежнему хороша", – поделились впечатлениями подписчики соцсети, где было опубликовано новое видео.

Возвращение звезды стало эффектным. Она завела себе страничку в "Инстаграм", где выкладывает снимки и общается с фанатами, посетила несколько шоу на центральных каналах.

Первое выступление Натальи Ветлицкой после перерыва состоялось в январе 2020 года. Она исполнила песню "Душа" на юбилее Дмитрия Маликова. 

Дарья ПЕТРОВА

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