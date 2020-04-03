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Лещенко раскрыл правду о своем состоянии

Лещенко раскрыл правду о своем состоянии
Лев Лещенко. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Коронавируса у певца сейчас нет

Лев Лещенко, который находится в Коммунарке, признался, что тесты на COVID-19 у него оказались отрицательными. По его словам, самочувствие у него нормальное.

Артист рассказал журналистам телеканала RT, что долечивает пневмонию. И отметил, что остальные подробности сообщит позже. 

Певец почувствовал недомогание вскоре после возвращения из США. А 24 марта артист попал в больницу, напоминает издание "Вечерняя Москва". СМИ писали, что его якобы подключали к аппарату ИВЛ. Однако позже Лещенко стало лучше, и его перевели в обычную палату. 

Вскоре стало известно, что у артиста подтвердился коронавирус. Об этом рассказал главврач больницы Денис Проценко. 

Однако директор знаменитости говорил, что доктора сделали повторный тест и вообще не могут понять, в чем причина пневмонии у певца. 

Накануне Лев Лещенко впервые за долгое время сам вышел на связь, поблагодарив поклонников за поддержку. А позже признался, что удивлен откликом в сердцах людей и не знает даже, как ему выступать после выписки из больницы.

Полина ИВАНОВА

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