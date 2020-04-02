Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Лещенко вышел на связь после скандального теста на COVID-19

Лещенко вышел на связь после скандального теста на COVID-19
Лев Лещенко. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист впервые высказался о коронавирусе

Вот уже вторую неделю в прессе муссируются слухи вокруг заболевшего коронавирусом Льва Лещенко. После новостей о том, что второй тест у артиста на COVID-19 показал "сомнительный результат", он опубликовал новое обращение к поклонникам. 

Артист поблагодарил всех участников флешмоба, которые исполнили песню "Надежда", и подчеркнул, что в скором времени ситуация с распространением опасного заболевания станет значительно лучше. 

"Верьте, мы все скоро выздоровеем, этот мир изменится для каждого из нас, а ценности, наконец-то, приобретут истинный смысл", – трогательно подметил он и отметил, что песня всегда объединяла людей, вселяя в них веру и надежду в хорошее будущее. 

Пока звезда российской сцены с воспалением легких находится в больнице в Коммунарке. Несмотря на то что после первого теста у артиста нашли китайскую заразу, врачи сомневаются. Они не до конца уверены в том, что причиной болезни певца может быть COVID-19. 

В подмосковный госпиталь артиста увезли 24 марта. Некоторые СМИ со ссылкой на источники сообщали, что его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, после чего мэтру стало значительно лучше и его обратно отправили в обычную палату. 

Телеведущая Ксения Собчак рассказала о панике российских звезд, после того, как они узнали диагноз артиста. Симптомы коронавируса появились и у контактировавшего с Лещенко Николаева. В список возможных зараженных попала даже Алла Пугачева. 


Рина КРАСНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Дас
Ответить
А почему его не судят?
1
новости партнеров

Гороскоп на 2 апреля: пять знаков ждет успех

Точный и правдивый астрологический прогноз на 2 апреля 2020 года

СМИ: Карантин затянется еще на неделю

Режим самоизоляции будет действовать минимум до 12 апреля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей