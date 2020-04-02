Лещенко вышел на связь после скандального теста на COVID-19
Вот уже вторую неделю в прессе муссируются слухи вокруг заболевшего коронавирусом Льва Лещенко. После новостей о том, что второй тест у артиста на COVID-19 показал "сомнительный результат", он опубликовал новое обращение к поклонникам.
Артист поблагодарил всех участников флешмоба, которые исполнили песню "Надежда", и подчеркнул, что в скором времени ситуация с распространением опасного заболевания станет значительно лучше.
"Верьте, мы все скоро выздоровеем, этот мир изменится для каждого из нас, а ценности, наконец-то, приобретут истинный смысл", – трогательно подметил он и отметил, что песня всегда объединяла людей, вселяя в них веру и надежду в хорошее будущее.
Пока звезда российской сцены с воспалением легких находится в больнице в Коммунарке. Несмотря на то что после первого теста у артиста нашли китайскую заразу, врачи сомневаются. Они не до конца уверены в том, что причиной болезни певца может быть COVID-19.
В подмосковный госпиталь артиста увезли 24 марта. Некоторые СМИ со ссылкой на источники сообщали, что его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, после чего мэтру стало значительно лучше и его обратно отправили в обычную палату.
Телеведущая Ксения Собчак рассказала о панике российских звезд, после того, как они узнали диагноз артиста. Симптомы коронавируса появились и у контактировавшего с Лещенко Николаева. В список возможных зараженных попала даже Алла Пугачева.
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