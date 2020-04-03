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Лещенко впервые показался после скандальной вечеринки

Лещенко впервые показался после скандальной вечеринки
Лев Лещенко. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Народный артист спел в больничной палате

Лев Лещенко, который сейчас лежит в Коммунарке с воспалением легких, записал видеообращение для своих поклонников. Певец поблагодарил всех за поддержку и присоединился к организованному в его честь флешмобу.

"Берегите свой дом, своих родных, и свое здоровье, ведь оно единственное", – сказал Лещенко на видео в "Инстаграм". Народный артист отметил, что приятно удивлен количеством прекрасных исполнителей, поддержавших его в такое непростое время. Он поделился, что теперь немного растерян и даже не знает, как ему выходить на сцену после выписки из больницы.

После Лещенко спел отрывок из известной композиции "Надежда" и добавил, что сейчас поддержка особенно нужна тем, кто борется с болезнью один на один.

Недавно народному артисту подтвердили COVID-19, после чего его поклонники запустили флешмоб в поддержку кумира. Люди по всей России исполнили строчки из хита Лещенко "Надежда", напоминает "Пятый канал", что очень растрогало артиста.

Сейчас звезда советской эстрады идет на поправку и даже работает над новой песней в больничной палате. Совместную работу "Вальс любви" с певицей Erika Лещенко планирует опубликовать уже в ближайшее время, поделился с сайтом "Комсомольская правда" его директор Андрей Гайдель.

Он также отметил, что пока о выписке артиста не может быть и речи, потому что тесты на коронавирус дают то положительный, то отрицательный результат. Врачи до сих пор не определились, в чем причина пневмонии певца.

Ранее Лещенко впервые вышел на связь после скандальной вечеринки у Аллы Крутой. На дне рождении сестры известного композитора были многие звезды, в том числе и заболевший коронавирусом Лещенко. После диагноза народного артиста в российском шоу-бизнесе произошла настоящая паника, о которой рассказала телеведущая Ксения Собчак.

Карина СИРАЗОВА

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