Лещенко впервые показался после скандальной вечеринки
Лев Лещенко, который сейчас лежит в Коммунарке с воспалением легких, записал видеообращение для своих поклонников. Певец поблагодарил всех за поддержку и присоединился к организованному в его честь флешмобу.
"Берегите свой дом, своих родных, и свое здоровье, ведь оно единственное", – сказал Лещенко на видео в "Инстаграм". Народный артист отметил, что приятно удивлен количеством прекрасных исполнителей, поддержавших его в такое непростое время. Он поделился, что теперь немного растерян и даже не знает, как ему выходить на сцену после выписки из больницы.
После Лещенко спел отрывок из известной композиции "Надежда" и добавил, что сейчас поддержка особенно нужна тем, кто борется с болезнью один на один.
Недавно народному артисту подтвердили COVID-19, после чего его поклонники запустили флешмоб в поддержку кумира. Люди по всей России исполнили строчки из хита Лещенко "Надежда", напоминает "Пятый канал", что очень растрогало артиста.
Сейчас звезда советской эстрады идет на поправку и даже работает над новой песней в больничной палате. Совместную работу "Вальс любви" с певицей Erika Лещенко планирует опубликовать уже в ближайшее время, поделился с сайтом "Комсомольская правда" его директор Андрей Гайдель.
Он также отметил, что пока о выписке артиста не может быть и речи, потому что тесты на коронавирус дают то положительный, то отрицательный результат. Врачи до сих пор не определились, в чем причина пневмонии певца.
Ранее Лещенко впервые вышел на связь после скандальной вечеринки у Аллы Крутой. На дне рождении сестры известного композитора были многие звезды, в том числе и заболевший коронавирусом Лещенко. После диагноза народного артиста в российском шоу-бизнесе произошла настоящая паника, о которой рассказала телеведущая Ксения Собчак.
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