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Простой комплекс упражнений: как помолодеть за 6 минут в день

Простой комплекс упражнений: как помолодеть за 6 минут в день
Фото: Michelangelo Gratton/moodboard/www.globallookpress.com
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Эта гимнастика для всего тела подойдет даже пенсионерам

Тренировки – простой и бесплатный способ привести себя в форму в домашних условиях. Они помогут не только сбросить лишнее, но и омолодить организм. Не обязательно заниматься несколько часов подряд, достаточно всего 6 минут в день.

Первое упражнение направлено на тренировку мышц пресса. Для его выполнения необходимо лечь на пол, напрячь живот и задержать дыхание на несколько секунд. Элемент важно повторить 10 раз.

После упражнения на пресс можно потренировать руки. Для этого необходимо встать к стене на расстоянии около 1 метра. Ноги должны быть на ширине плеч, после чего нужно медленно сгибать руки, приближаясь к стене. Тело должно быть напряжено.

Для укрепления мышц спины и ягодиц поможет следующее упражнение. Для его выполнения сделайте выпад и начните опускаться вниз, сгибая вторую ногу в колене. Когда колено коснется пола, необходимо сделать несколько вращательных движений в бедрах. Делать элемент надо на обе ноги.

Следующее упражнение поможет укрепить грудные мышцы. Для его выполнения встаньте прямо и выпрямите спину. После чего надо попытаться свести лопатки сзади. В точке, где они максимально сходятся, надо удерживать положении несколько секунд.

Для тех, кто испытывает боли в ногах, придет на помощь упражнение для икроножных мышц. Сядьте на стул и поднимайте пальцы ног вверх, чувствую напряжения в икрах. Пятки при этом должны быть прижаты к полу. Еще один вариант упражнения – поднимать пятки наверх, пока пальцы ног полностью прижаты к полу, рекомендует автор Яндекс.Дзен – канала "Srokgodnosti".

Дарья ПЕТРОВА

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