Ухудшение самочувствия может указывать на коронавирус

Людям с определенными симптомами необходимо экстренно вызывать скорую помощь. Об условиях госпитализации рассказал глава инфоцентра по мониторингу ситуации с коронавирусом в России Александр Мясников.

Звонить в службу спасения нужно, если температуру выше 38 градусов не удается сбить на протяжении нескольких дней. Обратиться к медикам стоит и при затруднении дыхания, диарее или обезвоживании, рассказал Мясников в эфире "Соловьев Live".

Некоторые из этих признаков могут оказаться симптомами коронавируса, поэтому своевременное обращение в больницу поможет быстрее выявить болезнь, отметил врач. По его словам, заболевшие COVID-19 отличает сухость во рту и концентрированная моча.

Еще одним серьезным симптомом Мясников назвал заторможенность и изменение сознания, из-за чего нередко появляется путаница в словах.

Ранее доктор заявил, что зачастую коронавирус протекает бессимптомно, реальное же количество зараженных узнать невозможно.

Напомним, что Россия обошла Францию и Германию по числу больных COVID-19 и вошла в пятерку стран с наибольшим количеством пациентов. За последние сутки в нашей стране китайскую инфекцию выявили еще у 10559 человек.