Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Доктор Мясников перечислил симптомы для экстренного вызова скорой

Доктор Мясников перечислил симптомы для экстренного вызова скорой
Фото:Донат Сорокин/ТАСС
Ухудшение самочувствия может указывать на коронавирус

Людям с определенными симптомами необходимо экстренно вызывать скорую помощь. Об условиях госпитализации рассказал глава инфоцентра по мониторингу ситуации с коронавирусом в России Александр Мясников.

Звонить в службу спасения нужно, если температуру выше 38 градусов не удается сбить на протяжении нескольких дней. Обратиться к медикам стоит и при затруднении дыхания, диарее или обезвоживании, рассказал Мясников в эфире "Соловьев Live".

Некоторые из этих признаков могут оказаться симптомами коронавируса, поэтому своевременное обращение в больницу поможет быстрее выявить болезнь, отметил врач. По его словам, заболевшие COVID-19 отличает сухость во рту и концентрированная моча. 

Еще одним серьезным симптомом Мясников назвал заторможенность и изменение сознания, из-за чего нередко появляется путаница в словах.

Ранее доктор заявил, что зачастую коронавирус протекает бессимптомно, реальное же количество зараженных узнать невозможно.

Напомним, что Россия обошла Францию и Германию по числу больных COVID-19 и вошла в пятерку стран с наибольшим количеством пациентов. За последние сутки в нашей стране китайскую инфекцию выявили еще у 10559 человек.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Путин при всех отчитал министра экономразвития

Чиновника отстранили от работы над нацпроектами

Цена на нефть снижается на мировом рынке

Низкая стоимость черного золота ведет к потерям бюджета России в 2020 году в размере 4 триллионов рублей минимум

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей