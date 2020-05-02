Доктор Мясников разъяснил, почему в Москве всего 2% зараженных
Глава инфоцентра по мониторингу ситуации с коронавирусом в России Александр Мясников объяснил слова Сергея Собянина про 2% заразившихся в Москве. Он утверждает, что мэр столицы говорил про число людей, которые заразились коронавирусом и прошли тестирование на инфекцию.
Мясников утверждает, что такие данные получают согласно математическим моделям распространения инфекции, поскольку реальное количество заболевших узнать невозможно. Во многих случаях болезнь протекает практически бессимптомно.
"Общая позиция такова в 10-20 раз больше, чем оттестированных. Это чтобы хотя бы представлять охват", – приводит его слова издание Подъем.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что количество инфицированных коронавирусом в Москве составляет около 2%. По сравнению в другими мировыми городами, это значение является одним из самых минимальных. Согласно этому утверждению, количество зараженных в столице должно составить около 250 тысяч человек. По официальным данным, в Москве зарегистрировано более 62 тысяч случаев заболевания COVID-19.
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