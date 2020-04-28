Небольшая разминка предотвратит развитие остеохондроза

Для здоровья организма тело необходимо постоянно поддерживать в тонусе. Лечебная гимнастика укрепляет суставы и мышцы, а также помогает сохранить ясный ум до самой старости. Кроме того, зарядка предотвращает риск развития многих заболеваний, в том числе и остеохондроза.

Начинать тренировку лучше с простых упражнений, которые улучшат кровообращение и работу мозга. Медленно делаем наклоны головой вперед – назад и вправо – влево. Движения должны быть плавными, а запрокидывать голову слишком сильно нельзя, чтобы не повредить шейный отдел позвоночника.

Теперь разминаем плечи. Сначала поднимаем и опускаем их, а затем делаем вращения вперед и назад. Следующее упражнение поможет расслабить мышцы спины и снять напряжение. Прямыми руками упираемся в стену и слегка наклоняемся вниз, растягивая позвоночник.

Далее выполняем упражнения для рук. Сжимаем их в замок и медленно поднимаем над головой. Затем так же плавно возвращаемся в исходную позицию. После снова соединяем руки, но на этот раз уже за головой, разводя локти в стороны.

И последнее упражнение для сохранения молодости – наклоны корпуса вперед и назад. Руки при этом лучше поставить на пояс.

Каждое упражнение необходимо повторить от 5 до 10 раз. Тренироваться нужно постепенно и только после консультации с врачом. Если во время разминки появятся неприятные ощущения, гимнастику стоит сразу же прекратить.

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