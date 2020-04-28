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Одно упражнение поможет от гипертонии

Одно упражнение поможет от гипертонии
Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Справиться с высоким давлением можно в домашних условиях

Бороться с повышенным давлением можно с помощью лекарств, однако есть мнение, что при определенной тренировке сердечной мышцы с проблемой можно справиться и без таблеток.

Кроме того, препараты дают лишь временный эффект, а люди могут мучиться из-за перепадов давления долгое время. Для того, что справиться с гипертонией надолго, надо тренировать миокард.

Простое упражнение, напоминающее обычные отжимания, способно укрепить сердечную мышцу. Делать их надо будет не от пола, так как это может быть сложно, а от стола. Тело необходимо держать прямо.

На вдохе надо опускать тело немного вниз к предмету, на который опираетесь, а на вдохе подниматься обратно. Количество повторений зависит от вашей физической формы.

Человек, как указывает автор блога в Яндекс.Дзене Алексей Гордовский, должен почувствовать усталость, но при этом загонять себя не стоит. Всего надо сделать 5 таких кругов с облегченными отжиманиями. Самое главное, следить за своими ощущениями и проконсультироваться с врачом. 

Дарья ПЕТРОВА

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