Упражнения для пенсионеров: как укрепить тело и избавиться от боли
Физическую активность надо поддерживать даже после 60 лет. Обычные виды спорта могут показаться пенсионерам сложными, однако есть такие занятия, которые подойдут всем.
Например, скандинавская ходьба. Такой вид активности повышает выносливость и позволяет размять все тело. Для занятий потребуется минимум оборудования – только палки, которые стоят недорого. После регулярной ходьбы получится укрепить мышцы и сбросить вес.
Считается, что при занятиях задействованы около 90% всех мышц. Кроме того, скандинавская ходьба положительно сказывается на здоровье суставов и позвоночника. Главное при ней – напрячь мышцы пресса, а плечи, наоборот, расслабить.
Также пожилым людям подойдет аквааэробика. Упражнения в воде помогут не только размять тело, но и повысить настроение. Во время тренировки укрепятся мышцы всего тела, повысится выносливость, а риск получить травму в бассейне минимальный.
Пенсионерам важно помнить не только об укреплении мышц и дыхании, но и о гибкости. Хорошая растяжка поможет избежать большого количества травм.
Совместить упражнения на гибкость и разминку для всего тела можно на йоге. После регулярных тренировок заметно улучшится гибкость позвоночника, разомнутся суставы, и ускорится метаболизм.
Кроме того, йога для пенсионеров позволит расслабиться, успокоить нервную систему и забыть о стрессе. Известно, что выполнение асан способствует улучшению сна и уменьшению болевых ощущений во всем теле.
Ранее "Утро.ру" публиковало зарядку тибетских монахов.
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