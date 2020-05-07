Привести себя в форму можно и без изнурительных тренировок

Быстро добиться плоского живота можно даже в том случае, если на занятия спортом нет времени, а диеты не дают желаемого результата. Выглядеть стройнее помогут несколько простых способов, которые подтянут мышцы и улучшат состояние здоровья.

Избавит от выпирающего живота вода. Пить достаточное количество жидкости – около восьми стаканов в день – нужно не только для того, чтобы предотвратить обезвоживание, но и чтобы снять отечность, которая в том числе бывает и в районе пресса.

Также необходимо чаще ходить в туалет, по словам специалистов, не менее пяти раз в день. Это не даст стенкам мочевого пузыря расширяться и, как следствие, визуально увеличивать живот.

Еще одно правило – тщательное пережевывание пищи. Так еда займет в желудке гораздо меньше места и живот не будет вздуваться. Кроме того, этот способ поможет съесть меньше, а значит, не только визуально сделает тело стройнее, но и избавит от лишних килограммов.

Для стройности также важна осанка. Прямая спина держит мышцы в тонусе и придает форму животу и груди, а также вытягивает рост. Избавиться от лишнего поможет и ленивая гимнастика. Для этого можно лечь на спину и положить ноги на подушку, а под поясницу – небольшой валик. Живот в этой позе станет впалым. Если делать это простое упражнение по 20 минут в день, то постепенно мышцы привыкнут к такому положению.

Стоит отметить, что все эти способы подтянут живот лишь визуально и избавят от вздутия. Сжечь лишний жир поможет физическая активность и контроль питания.

Ранее "Утро.ру" рассказало об утренней гимнастике тибетских монахов для продления молодости.