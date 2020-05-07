Раскрыт способ подтянуть живот без упражнений и жестких диет
Быстро добиться плоского живота можно даже в том случае, если на занятия спортом нет времени, а диеты не дают желаемого результата. Выглядеть стройнее помогут несколько простых способов, которые подтянут мышцы и улучшат состояние здоровья.
Избавит от выпирающего живота вода. Пить достаточное количество жидкости – около восьми стаканов в день – нужно не только для того, чтобы предотвратить обезвоживание, но и чтобы снять отечность, которая в том числе бывает и в районе пресса.
Также необходимо чаще ходить в туалет, по словам специалистов, не менее пяти раз в день. Это не даст стенкам мочевого пузыря расширяться и, как следствие, визуально увеличивать живот.
Еще одно правило – тщательное пережевывание пищи. Так еда займет в желудке гораздо меньше места и живот не будет вздуваться. Кроме того, этот способ поможет съесть меньше, а значит, не только визуально сделает тело стройнее, но и избавит от лишних килограммов.
Для стройности также важна осанка. Прямая спина держит мышцы в тонусе и придает форму животу и груди, а также вытягивает рост. Избавиться от лишнего поможет и ленивая гимнастика. Для этого можно лечь на спину и положить ноги на подушку, а под поясницу – небольшой валик. Живот в этой позе станет впалым. Если делать это простое упражнение по 20 минут в день, то постепенно мышцы привыкнут к такому положению.
Стоит отметить, что все эти способы подтянут живот лишь визуально и избавят от вздутия. Сжечь лишний жир поможет физическая активность и контроль питания.
Ранее "Утро.ру" рассказало об утренней гимнастике тибетских монахов для продления молодости.
Мошенники шантажируют сидящих в интернете россиян
Карантин из-за пандемии расширил возможности злоумышленников
Лукашенко дал совет мужчинам
Президент Белоруссии призвал женатых "потерпеть" и не целоваться с чужими дамами из-за коронавируса
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Между Россией и Белоруссией разгорелся скандал из-за данных о COVID-19
- Вслед за Китаем еще одна страна заявила о победе над коронавирусом
- Исследователя коронавируса убили при загадочных обстоятельствах
- Европа рухнула в экономическую яму из-за пандемии
Здоровье
- Упражнения для пенсионеров: как укрепить тело и избавиться от боли
- Зеленое лекарство: рецепт для повышения потенции
- Две простые привычки укрепят сосуды головного мозга после 50 лет
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Смешно до слез : лучшие анекдоты апреля
- Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Тестостерон поднимут три продукта
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик