Лечебная гимнастика продлит молодость и улучшит пищеварение

С возрастом организм изнашивается и многие органы начинают работать хуже. Сохранить здоровье на долгие годы поможет комплекс лечебных упражнений. Простая гимнастика улучшит пищеварение, укрепит сосуды и избавит от боли в суставах, а заниматься ей можно даже после 60 лет.

Упражнение 1. Наклоны полезны для позвоночника и работы желудочно-кишечного тракта. Делать их нужно плавно, чтобы не повредить мышцы. Если во время тренировки появляется головокружение, то заниматься можно сидя, пытаясь дотянуться руками до стоп.

Упражнение 2. Вращение тазом предотвращает запоры и боль в животе. Выполняем движение сначала по часовой стрелке, а затем в другую сторону. Руки лучше всего поставить на пояс.

Упражнение 3. Чтобы снизить риск развития инсульта, необходимо также делать вращения головой. Такая гимнастика улучшит память и кровообращение в мозгу.

Упражнение 4. Избавят от боли в суставах махи ногами. Для выполнения этого упражнения лучше опереться на стул или стол. Махи нужно делать по очереди обеими ногами вперед и назад.

Упражнение 5. Чтобы улучшить здоровье, также необходимо укреплять мышцы рук. Для этого можно сделать отжимания от стены. Они намного легче классических, однако все же не менее эффективные, особенно для людей пожилого возраста.

Лечебной гимнастикой стоит заниматься очень осторожно и не делать резких движений. При возникновении боли или любых других неприятных ощущений тренировку нужно сразу же прекратить.

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