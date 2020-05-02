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Гимнастика для мозга: простые упражнения сохранят гибкость ума

Гимнастика для мозга: простые упражнения сохранят гибкость ума
Фото: Judith Thomandl/http://imagebroker.com/#/search/www.globallookpress.com
Никаких логических задачек и заучивания стихов – достаточно рук и свободного времени

Как и мышцам, мозгу нужна постоянная нагрузка для сохранения тонуса и гибкости ума. Однако не всегда нужно заниматься решением задач на логику и заучиванием новой информации, чтобы поддерживать его в хорошей форме. "Шестеренки" крутятся интенсивней, когда человек делает что-то новое и непривычное не только с точки зрения интеллектуальной деятельности, но и физической. 

Для этой зарядки потребуются только руки и несколько свободных минут в день. 

Первое упражнение: поглаживайте одной рукой живот по кругу в любом направлении, а другой слегка постукивайте по голове. Так нужно делать в течение 30 секунд, после чего руки следует поменять местами. Упражнение повторите 2-3 раза. Сначала можно начинать в медленном темпе, постепенно увеличивая скорость. 

Второе упражнение: сначала возьмитесь правой рукой за нос, а левой за правое ухо. Затем поменяйте их так, чтобы левая была на носу, а правая на левом ухе. Разобрались? Повторяйте упражнение в течение минуты, постепенно наращивая темп.

Третье упражнение: зажмите обе руки в кулак. На одной вверх поднимите указательный и средний палец – у вас получится символ в форме V, а на второй поднимите указательный палец и мизинец – выйдет "коза". Теперь меняйте жесты с одного на другой. Аналогично можно сделать и с жестом "пистолет", если какой-то из предыдущих вызывает сложности. 

Четвертое упражнение: сцепите руки в замок. А теперь поднимайте каждый палец по порядку: сначала указательный одной руки, затем второй, после один средний, затем другой и так далее. Звучит несложно, но запутаться можно в один момент. Постепенно увеличивайте скорость, если будет с каждым разом даваться все легче. 

Пятое упражнение: постукивайте по любому предмету руками в разных ритмах. Подобрать подходящий вы можете по своему желанию. Например, у правой это может быть медленное постукивание у раз в секунду, а у левой – ритмичные удары по 2. 

Однако стоит помнить, что перед началом необходимо проконсультироваться с врачом. 

Ранее "Утро" поделилось гимнастикой для укрепления легких.

Евгения НАГОРСКАЯ

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