Перекаты на спине разработают диафрагму

Дыхательная гимнастика и простые упражнении помогут организму оздоровиться и укрепят легкие. Особенно полезна такая тренировка для людей старше 50 лет. Комплекс поможет разработать легкие, что снизит риск заболевания пневмонией.

Сначала нужно лечь на пол и расслабиться. Теперь кладем руки на живот – так будем контролировать наше дыхание. Для выполнения упражнения нужно согнуть ноги в коленях и максимально глубоко вдохнуть, а затем резко выдохнуть. Такая дыхательная гимнастика избавит от отдышки уже через несколько недель. Главное, выполнять упражнения регулярно – каждый день по 20 минут.

Следующее упражнение выполняется сидя на полу. Ноги нужно соединить и выпрямить. Теперь при вдохе следует натягивать стопы на себя, а при выдохе в другую сторону. Выполняем упражнение в течение нескольких минут. После этого добавляем руки – ладони нужно соединить в замок и при каждом вдохе резко разъединять их.

Третье упражнение: ложимся на спину и опираемся на согнутые локти. Спину приподнимаем, держимся на локтях. Теперь делаем глубокий вдох, максимально прогибая вперед грудину, при выдохе возвращаемся в исходное положение. Выполняем 5 раз по 3 подхода.

Последнее упражнение подойдет для тех, у кого нет проблем со спиной. Сначала нужно сесть на пол и обхватить колени руками. Теперь медленно перекатываемся на спине. Это упражнение разрабатывает диафрагму и снимает спазм со спинного отдела, также способствует укреплению легких.

Если почувствуете неприятные ощущения во время выполнения упражнений, прекратите тренировку и обязательно обратитесь к врачу.

Ранее "Утро" делилось комплексом утренних упражнений.

