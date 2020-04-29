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Утренние упражнения: легкий массаж продлит молодость

Утренние упражнения: легкий массаж продлит молодость
Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press/www.globallookpress.com
Похлопывания по телу утром запустят организм и зарядят энергией

Простые утренние привычки помогут поддержать организм в тонусе, сохранить здоровье и продлить молодость. На их выполнение нужно всего несколько минут.

При пробуждении нужно дать организму настроиться на "рабочий лад". Этому помогут легкие похлопывания по телу ладонью – так будет обеспечен приток и разгон крови по всему организму. Движения должны быть легкими, не травмирующими. Упражнение также можно выполнять при помощи массажной расчески.

Во время сна на языке обычно образуется налет, который нужно убрать сразу после пробуждения. Делать это следеут еще до чистки зубов, можно использовать простую ложку. Такой налет – это не что иное, как токсины, от которых организм избавился пока человек спал. Кроме того, эта простая операция позволит сохранить свежесть дыхания.

Когда все водные и гигиенические процедуры завершены, можно сделать простой и эффективный массаж живота обычным махровым полотенцем. Процедура поможет подтянуть живот, нормализует пищеварение и приведет организм в тонус.

Для этого нужно взять сухое полотенце, втянуть мышцы пресса и сильно растереть пресс. Начать следует с правой верхней части и круговыми движениями продвигаться вокруг пупка, которого касаться нельзя. Такой массаж нужно выполнять на пустой желудок. При появлении неприятных ощущений прекратите растирание и обратитесь к врачу.

Простые утренние упражнения продлят молодость и зарядят тело энергией на весь день.

Ранее "Утро"делилось гимнастикой, которая поможет похудеть после 40 лет.

Ольга ФЕДОРОВА

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