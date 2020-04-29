Медики: детские травмы повышают риск ранней смерти
Детские психологические травмы способны увеличить риск развития заболеваний сердца и ранней смерти во взрослом возрасте. Травмированные в юности люди на 50% больше склонны к сердечно-сосудистых заболеваниям, чем те, кто не имели такого опыта. К таким выводам пришли ученые, результаты их исследований опубликовало издание Journal of the American Heart Association.
Речь, в первую очередь, идет о серьезном физическом или эмоциональном насилии, которому были подвержены дети. Специалисты считают, что болезненный опыт в детстве приводит к тому, что, достигнув взрослого возраста, люди становятся более склоны к пагубным привычкам: курению, перееданию. Такой образ жизни часто приводит к ожирению, гипертонии и диабету. Как отмечают эксперты, риск умереть, не дожив до старости, у таких людей выше на 60%.
Однако, вредные привычки – не единственная причина ранней смертности. Так, данные исследования, опубликованные в издании MedicalXpress, говорят о том, что детские травмы влияют на способность человека справляться со стрессовыми ситуациями на протяжении жизни. Во время этой научной работы учеными из Чикаго были проанализированы данные более 3600 человек, за которыми наблюдали в течение 30 лет.
20% из этих людей имели травматический опыт в детстве. Выяснилось, что у таких участников исследования были проблемы со здоровьем на протяжении многих лет начиная с юного возраста – то есть задолго до того, как могли сказаться пагубные привычки.
Ведущий автор исследования Джейкоб Пирс считает, что обнаруженную взаимосвязь нельзя свести к единственной причине. Детство – это важнейший период развития мозга, и этот вопрос нужно исследовать дальше, отметил ученый.
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