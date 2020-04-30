Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Упражнение для потенции: ежедневная зарядка повысит тестостерон

Упражнение для потенции: ежедневная зарядка повысит тестостерон
Фото: Liz Gregg/moodboard/ww.globallookpress.com
Приседания улучшают кровообращение и повышают выносливость

Физическая активность необходима для здоровья организма и сохранения молодости. Даже небольшие ежедневные тренировки помогут заметно улучшить самочувствие и предотвратить развитие многих заболеваний. Полезна гимнастика и для потенции – повысит тестостерон и улучшит кровообращение в органах малого таза простая зарядка.

Приседания оказались одним из самых эффективных упражнений. Для их выполнения не понадобится много свободного места или дополнительного инвентаря. Такая гимнастика укрепляет мышцы и суставы, повышает выносливость и нормализует давление. Также приседания делают бедра и ягодицы подтянутыми и рельефными.

Выполнять упражнение нужно правильно. Расставляем ноги на ширину плеч, выпрямляем спину и втягиваем живот. Затем вдыхаем и делаем глубокое приседание, не отрывая стоп от пола. Задерживаемся в этой позе на несколько секунд и возвращаемся в исходное положение на выдохе.

Перед тренировкой необходимо сделать небольшую разминку, чтобы не травмировать суставы и мышцы. Приседать нужно медленно, без резких движений.

Чтобы упражнение было эффективным, заниматься лучше всего каждый день. За одну тренировку специалисты советуют делать от трех до пяти подходов по 10 приседаний.

Если во время гимнастики возникнет боль или неприятные ощущения, занятия стоит сразу же прекратить.

Ранее "Утро.ру" опубликовало комплекс утренних упражнений для похудения.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

С юмором о наболевшем: смешные анекдоты на 30 апреля

Свежая подборка лучших шуток от "Утро.ру"

Лучшие шутки Жванецкого: самая смешная подборка

Утро.ру собрало яркие высказывания юмориста

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

932 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей