Приседания улучшают кровообращение и повышают выносливость

Физическая активность необходима для здоровья организма и сохранения молодости. Даже небольшие ежедневные тренировки помогут заметно улучшить самочувствие и предотвратить развитие многих заболеваний. Полезна гимнастика и для потенции – повысит тестостерон и улучшит кровообращение в органах малого таза простая зарядка.

Приседания оказались одним из самых эффективных упражнений. Для их выполнения не понадобится много свободного места или дополнительного инвентаря. Такая гимнастика укрепляет мышцы и суставы, повышает выносливость и нормализует давление. Также приседания делают бедра и ягодицы подтянутыми и рельефными.

Выполнять упражнение нужно правильно. Расставляем ноги на ширину плеч, выпрямляем спину и втягиваем живот. Затем вдыхаем и делаем глубокое приседание, не отрывая стоп от пола. Задерживаемся в этой позе на несколько секунд и возвращаемся в исходное положение на выдохе.

Перед тренировкой необходимо сделать небольшую разминку, чтобы не травмировать суставы и мышцы. Приседать нужно медленно, без резких движений.

Чтобы упражнение было эффективным, заниматься лучше всего каждый день. За одну тренировку специалисты советуют делать от трех до пяти подходов по 10 приседаний.

Если во время гимнастики возникнет боль или неприятные ощущения, занятия стоит сразу же прекратить.

Ранее "Утро.ру" опубликовало комплекс утренних упражнений для похудения.