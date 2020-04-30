Последствия бурного застолья могут серьезно омрачить день, если не знать нескольких секретов

На утро после праздников легко почувствовать головную боль, обезвоживание, тошноту и упадок сил. Справиться с негативными последствиями алкогольного опьянения можно с помощью лекарств, если их под рукой нет – на помощь придут народные методы. Утро.ру рассказывает, как избавиться от похмелья в домашних условиях.

Прежде всего, надо восстановить водный баланс. Вода поможет быстрее избавиться от токсинов. Эффект будут ощутимее, если взять минеральную воду, но пить ее лучше небольшими порциями. Еще одна полезная жидкость – сок. Однако чтобы не раздражать желудок, их разбавляют водой. Лучше всего пить именно овощной сок – там есть все необходимые витамины и минералы.

Самое известное средство от похмелья – рассол. Можно выпить жидкость из банки с солеными огурцами или из-под капусты. В составе есть необходимые вещества и ферменты, которые наладят работу желудочно-кишечного тракта.

Если рассола нет под рукой, то подойдет зеленый чай с медом. Антиоксиданты из напитка помогут вывести токсины, а фруктоза из меда поможет быстро взбодриться. Также будут полезны чаи с розмарином, отвар ромашки и мяты.

На утро после застолья на помощь придут кефир, тан или айран – они наладят работу кишечника. Еще одним вариантом завтрака является коктейль из банана и молока, смешанных в блендере.

Легкий суп еще один способ снять боль. Подойдет для борьбы с похмельем куриный бульон. Или же можно сделать солянку без маринованных огурцов. Питательная еда окажет быструю помощь организму, однако есть такой суп надо только, если нет проблем с желудком.

Еще один быстрый способ избавиться от похмелья – съесть виноград. В этом фрукте есть все необходимые витамины и природный сахар.