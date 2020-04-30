Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Быстро и эффективно: что лучше всего помогает от похмелья

Быстро и эффективно: что лучше всего помогает от похмелья
Фото: pixabay.com
продолжениеУпражнения для пожилых: дыхательная гимнастика укрепит легкие
Последствия бурного застолья могут серьезно омрачить день, если не знать нескольких секретов

На утро после праздников легко почувствовать головную боль, обезвоживание, тошноту и упадок сил. Справиться с негативными последствиями алкогольного опьянения можно с помощью лекарств, если их под рукой нет – на помощь придут народные методы. Утро.ру рассказывает, как избавиться от похмелья в домашних условиях.

Прежде всего, надо восстановить водный баланс. Вода поможет быстрее избавиться от токсинов. Эффект будут ощутимее, если взять минеральную воду, но пить ее лучше небольшими порциями. Еще одна полезная жидкость – сок. Однако чтобы не раздражать желудок, их разбавляют водой. Лучше всего пить именно овощной сок – там есть все необходимые витамины и минералы.

Самое известное средство от похмелья – рассол. Можно выпить жидкость из банки с солеными огурцами или из-под капусты. В составе есть необходимые вещества и ферменты, которые наладят работу желудочно-кишечного тракта.

Если рассола нет под рукой, то подойдет зеленый чай с медом. Антиоксиданты из напитка помогут вывести токсины, а фруктоза из меда поможет быстро взбодриться. Также будут полезны чаи с розмарином, отвар ромашки и мяты.

На утро после застолья на помощь придут кефир, тан или айран – они наладят работу кишечника. Еще одним вариантом завтрака является коктейль из банана и молока, смешанных в блендере.

Легкий суп еще один способ снять боль. Подойдет для борьбы с похмельем куриный бульон. Или же можно сделать солянку без маринованных огурцов. Питательная еда окажет быструю помощь организму, однако есть такой суп надо только, если нет проблем с желудком.

Еще один быстрый способ избавиться от похмелья – съесть виноград. В этом фрукте есть все необходимые витамины и природный сахар.

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

С юмором о наболевшем: смешные анекдоты на 30 апреля

Свежая подборка лучших шуток от "Утро.ру"

Создатель "Новичка" нашел способ победить коронавирус

Когда-то средство избавило человечество от проказы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

935 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей