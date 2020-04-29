"Зевающая панда" поможет быстро похудеть после 40 лет
Быстро похудеть в домашних условиях можно не только благодаря изнурительным тренировкам и жестким диетам. Избавиться от лишнего веса помогут простые дыхательные упражнения. Такой гимнастикой можно заниматься в любом возрасте, особенно полезна она будет людям после 40 лет, а выполнение упражнений займет не больше 15 минут в день.
Дыхательная гимнастика "Зевающая панда" эффективна благодаря положительному влиянию кислорода на организм. Кроме того, разминка успокоит нервную систему и притупит чувство голода, повысит концентрацию, а также укрепит иммунитет.
Упражнение 1. Стоим прямо, ноги должны быть на ширине плеч, руки – на поясе. Делаем глубокий вдох так, чтобы живот полностью округлился. На выдохе его втягиваем. Медленно выполняем движение в течение двух минут, напрягая пресс.
Упражнение 2. Повторяем то же, что и в предыдущем упражнении, однако теперь вдох делаем не до конца. Делаем на протяжении десяти минут.
Упражнение 3. Снова глубоко вдыхаем, а на выдохе наклоняемся вперед, втягивая живот и задерживая дыхание. Выполняем движение три минуты.
Такой гимнастикой нужно заниматься ежедневно, причем только на голодный желудок. При регулярных тренировках комплекс упражнений "Зевающая панда" поможет избавиться от лишних сантиметров и почувствовать себя намного лучше.
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