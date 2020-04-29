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Черный список: любимые россиянами продукты будят гастрит

Черный список: любимые россиянами продукты будят гастрит
Фото: pixabay.com
Лучше воздержаться от хлеба и консервов

Людям, страдающим от хронического гастрита, стоит внимательнее относиться к своему рациону и исключить продукты, которые могут спровоцировать болезнь. К сожалению, под запрет специалистов попали товары, любимые многими россиянами. 

Прежде всего, в черном списке у диетологов оказался хлеб – он повышает кислотность. Если прием пищи без него не представляется возможным, то лучше употреблять его слегка подсушенным или сухарики.

Суп может принести организму как пользу, так и вред. От бульонов на жирном мясе или с добавлением грибов лучше воздержаться. Идеальным вариантом станет легкий суп на диетическом мясе или рыбе, без капусты в составе.

Гастрит могут спровоцировать также колбасные изделия или консервы. Заменить их следует вареной курицей и котлетами, приготовленными без добавления масла.

Яйца вкрутую также попали в список запрещенных продуктов,  дополняют "Актуальные новости". Их лучше употреблять в виде омлета на пару.

Также людям, страдающим от гастрита, лучше воздержаться от кисломолочных продуктов, цитрусовых и ягод. Спиртные напитки и сигареты тоже могут повлиять на возвращение проблем с желудочно-кишечным трактом.

Дарья ПЕТРОВА

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