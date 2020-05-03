Тестостерон поднимут три продукта
Повысить уровень тестостерона помогут обычные продукты из супермаркета.
Как известно, этот мужской гормон напрямую связан с потенцией. Если его уровень падает, что часто происходит с возрастом, после 40-50 лет, то и интимные проблемы не заставят себя ждать. Предупредить их либо справиться, если они уже имеются, можно с помощью трех продуктов, ведь от питания зависит состояние организма.
Не забывайте о твороге. Помимо того, что маложирный молочный продукт содержит кальций и способствует похудению, богат белком, который влияет на уровень тестостерона. В порции творога его может содержаться больше, чем в куске постного мяса или курицы, уверен автор канала "Спорт по-вкусному" в "Яндекс.Дзен". Этот продукт подходит как для перекуса в течение дня, так и для легкого диетического ужина.
Чеснок также полезен для мужчин. Помимо того, что обладает антибактериальными свойствами и препятствует воспалительным процессам в организме, он за счет активных веществ в составе помогает поднять уровень тестостерона у сильного пола.
Третий полезный для мужчин продукт – это фасоль. В ней так же, как и в твороге, содержится много белка. Разница в том, что он растительный. Кроме того, фасоль богата цинком, который также необходим для нормального функционирования организма. Хороши бобовые и тем, что в них практически нет жиров – так что употребление блюд из них не будет провоцировать набор веса.
Ранее Утро.ру писало об упражнении, которое поможет повысить потенцию в домашних условиях.
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