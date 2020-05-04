Зарядка тибетских монахов: упражнения продлят жизнь
Организм человека создан так, что он сам может восстанавливать свои ресурсы после нагрузок и стресса. Задача человека – сохранить его здоровым до самой старости. В азиатских странах считают, что нет смысла заниматься лечением одного органа – нужно уделять внимание всему телу.
Тибетские монахи известны во всем мире своим крепким здоровьем. Заниматься своим здоровьем они начинают сразу по пробуждению, еще находясь в кровати. Вот несколько упражнений из такой утренней гимнастики:
Не нужно сразу открывать глаза после пробуждения. Нужно закрыть руками уши так, чтобы большие пальцы спрятались за ушными раковинами. Прижимая ладони, делайте круговые движения, постепенно водя руками вверх-вниз около 30 раз. Такой способ поможет сохранить здоровье зубов, улучшить кровообращение и сократить появление морщин.
Теперь нужно положить руку на лоб. Мизинец должен находиться со стороны бровей. Двигайте ладонь влево и вправо около 10 раз, после чего поменяйте руку. Такое упражнение поможет уменьшить количество головных болей.
Дальше займемся туловищем. Ложитесь на спину и втягивайте живот как можно сильнее, после чего максимально надуйте его. Если упражнение делаете впервые, то начните с 5-7 повторов. Позже можно увеличить их количество до 20. Эта процедура способствует оттоку желчи, улучшает работу кишечного тракта и помогает внутренним органам.
Теперь садимся на кровати. Одну ногу пододвиньте к себе так, чтобы было легко достать до ступни. Рукой разомните в ней выемку около 30 секунд, после чего поменяйте ногу. Такое упражнение очень полезно для сосудов.
И последнее упражнение: сожмите руки в замке на затылке, плотно прижав. Теперь с легким усилием двигайте голову вверх-вниз и обратно около 30 секунд.
Как закончите все упражнения, не нужно слишком резко подниматься с кровати и заниматься делами. Выпейте стакан теплой воды и немного отдохните.
Ранее "Утро.ру" поделилось простыми упражнениями, которые помогут сохранить гибкость ума в старости.
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