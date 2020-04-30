ПФР уточняет список граждан, на которых распространится постановление

С 1 июля 2020 г. часть пожилых россиян начнет получать повышенную пенсию. Для этого пришлось вносить изменения в закон "Об обязательном пенсионном страховании", сообщили в ПФР.

По новым правилам, выплаты поднимут пенсионерам, которые числятся опекунами, в том числе своих внуков или приемных детей. Ранее денежное пособие за опекунство и попечительство приравнивалось к зарплате, с него взимались страховые взносы, а такие пенсионеры попадали в разряд работающих, которым не положена ежегодная индексация выплат.

С 1 июля им, как и всем неработающим пенсионерам, ежегодно будет индексироваться страховая пенсия и фиксированная выплата к ней, заявили в ПФР. До 15 июня должны быть составлены списки таких граждан, передает "ФедералПресс".

Ранее в Кремле рассказали, что будет с индексацией пенсий на фоне возникшего из-за коронавируса и низких цен на нефть экономического кризиса.

О том, какие изменения ждут россиян, в том числе пенсионеров, в мае, читайте здесь.