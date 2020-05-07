Российская пенсионная система недополучит 1,6 триллиона рублей, если эпидемия не пойдет на спад

В марте пожилые россияне обрадовались возможности уйти на заслуженный отдых по старым правилам, работающим до 2018 года. После страна ушла на карантин, что повлекло за собой глубокий экономический кризис. Теперь мечты о достойной старости омрачаются страхом получать слишком мало. О том, как может сказаться эпидемия COVID-19 на пенсионной системе в целом, рассказал эксперт.

В 2019 году в Российской Федерации началась пенсионная реформа, которая предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Изменение условий получения социальной поддержки по старости будет происходить поэтапно вплоть до 2028 года.

На 2020 год приходится второй этап реформы: пенсия по старости в текущем году будет назначена женщинам, родившимся во втором полугодии 1964 года, и мужчинам, родившимся во втором полугодии 1959 года. Для оформления государственного пособия по возрасту нужно иметь минимум 11 лет стажа (в 2019 году для подачи документов в ПФР было достаточно 10 лет трудовой деятельности). В текущем году выход на пенсию будет отложен для 800 тысяч человек.

"На первый взгляд, пенсионная реформа идёт по плану, никаких объявлений о её корректировке не было, – отметил в разговоре с "Утро.ру" ведущий аналитик QBF Олег Богданов. – В то же время, пандемия способна существенно сократить экономический эффект, который должно было принести изменение пенсионного возраста".

Так, сокращение персонала и уменьшение рабочего дня, которое может быть вызвано ограничительными мерами, приведёт к изменению объёма фонда оплаты труда и, как следствие, снижению суммарных страховых взносов.

По оценкам экспертов, потери Пенсионного фонда могут достигнуть почти 30%, по сравнению со страховыми отчислениями 2019 года. Речь идёт о 1,6 триллиона рублей, которые недополучит российская пенсионная система.

"Беспокойство вызывает и ситуация на рынке труда. По окончании пандемии количество безработных, по оценке Министерства труда, может вырасти до 6 миллионов человек. Велика вероятность, что под сокращения в первую очередь попадут специалисты предпенсионного возраста. Найти новую работу людям старше 50 лет в сложившейся ситуации будет непросто", – предупреждает Богданов.



По его словам, реформы пенсионного обеспечения в России, которые проводились за последнее десятилетие, пока не сделали лучше жизнь пожилых людей и тех, кто готовится завершить трудовую деятельность в ближайшее время.

"Поэтому, с моей точки зрения, россиянам стоит задуматься о формировании подушки личной финансовой безопасности. Чтобы сформировать капитал на достойную старость, начать копить средства важно как можно раньше. Рекомендую направлять не менее 10% ежемесячного дохода на счёт, средства с которого не будут уходить на повседневные расходы. Сегодня есть все возможности для того, чтобы превратить откладываемый капитал в надёжный источник дополнительного пассивного дохода", – заключил он.

В марте 2020 года сообщалось, что Путин вернул россиянам прежний возраст выхода на пенсию.