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Доплата к пенсии и переводы без комиссии: что ждет россиян в мае 2020 года

Доплата к пенсии и переводы без комиссии: что ждет россиян в мае 2020 года
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
Граждан РФ ждут перемены

Май порадует россиян не только хорошей погодой, но и рядом приятных законодательных новшеств.

С 1 мая отменяется банковская комиссия на переводы денег со счета через мобильный телефон. Бесплатно перевести можно будет до 100 тыс. рублей. С суммы сверх этого лимита взимание составит 0,5%, но не более 1500 рублей.

Жителям Подмосковья старше 65 лет с 1 мая начнут дополнительно выплачивать по 1 тыс. руб. в месяц. Подробности - в статье "Утро.ру".

Экспортная пошлина на нефть значительно снизится из-за обвала цен на мировом рынке, соответственно, изменения коснутся и другого сырья. Так, на черное золото пошлина составит 506,4 руб. за тонну, на кокс – 30 руб., на сжиженный газ – обнулена, передает "Ридус".

С 6 мая начинается работа призывных комиссий, а с 20 мая стартует отправка призывников на срочную службу в армию. Приказ о призыве был подписан ранее. Всех новобранцев предварительно проверят на коронавирус.

Парада Победы 9 мая не будет, дату его проведения объявят позже. Акция "Бессмертный полк" состоится, но в непривычном формате.

Николай ВИКТОРОВ

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