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Пенсионерам Подмосковья прибавят денег

Пенсионерам Подмосковья прибавят денег
Фото: mos.ru
Для получения дополнительных выплат нужно соответствовать ряду условий

Проживающие в Московской области старики с 1 мая начнут получать на 1 тыс. руб. больше. В силу вступает решение, принятое ранее губернатором Андреем Воробьевым.

Важно, что прибавка эта – ежемесячная и никак не связанная с коронавирусом, она будет действовать на постоянной основе, передает "ФедералПресс". Но, чтобы получать дополнительную тысячу, пенсионер должен соответствовать ряду условий:

  • быть старше 65 лет
  • жить в Московской области не менее 10 лет
  • считаться одиноким.

Кроме того, в мае многим пенсионерам по всей России придут еще разовые выплаты. О том как получить деньги в период эпидемии, читайте здесь.

Ранее "Утро" писало о правилах выхода на пенсию в 2020 году.

Николай ВИКТОРОВ

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