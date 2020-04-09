Для получения дополнительных выплат нужно соответствовать ряду условий

Проживающие в Московской области старики с 1 мая начнут получать на 1 тыс. руб. больше. В силу вступает решение, принятое ранее губернатором Андреем Воробьевым.

Важно, что прибавка эта – ежемесячная и никак не связанная с коронавирусом, она будет действовать на постоянной основе, передает "ФедералПресс". Но, чтобы получать дополнительную тысячу, пенсионер должен соответствовать ряду условий:

быть старше 65 лет

жить в Московской области не менее 10 лет

считаться одиноким.

Кроме того, в мае многим пенсионерам по всей России придут еще разовые выплаты. О том как получить деньги в период эпидемии, читайте здесь.

Ранее "Утро" писало о правилах выхода на пенсию в 2020 году.