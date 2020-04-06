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Часть пожилых на карантине останутся без пенсий

Часть пожилых на карантине останутся без пенсий
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Самоизолированным на загородных участках пожилым россиянам объяснили правила получения денег

Пенсионеры, выехавшие на дачи или в иные места на период эпидемиологического карантина и не имеющие банковских карт, свои пенсии и другие пособия получат по адресу постоянной прописки. Об этом уведомила пресс-служба "Почты России".

Отмечается, что почтальон, который не застанет дома пенсионера, придет к нему повторно до конца периода выплаты денег.

Однако, если самоизолированный клиент не сможет вернуться в установленный срок, соблюдая где-то на даче режим карантина полностью, то его пенсия "будет доставлена в следующем месяце сразу за два месяца", сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Также стало известно, что все деньги дисциплинированным пенсионерам в Москве и Московской области за текущий месяц доставят по местам прописки до 12 апреля.

"Им нужно просто дождаться своего почтальона, который все принесет на дом. Идти в почтовые отделения в апреле не нужно", – призвал пожилых людей директор макрорегиона Москва "Почты России" Дмитрий Адушев, цитирует "Подмосковье сегодня".

Еще 1 апреля отечественные почтовики объявили о доставке пенсий на дом тем пожилым россиянам, которые раньше приходили за выплатами в отделения связи, а таких граждан около 8%.

В организации подчеркнули, что почтальоны будут приходить в масках и перчатках.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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