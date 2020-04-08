На год позже: правила выхода на пенсию в 2020 году
В 2020 г. на пенсию смогут выйти женщины, которым во втором полугодии исполнится 56 с половиной лет, и мужчины в возрасте 61,5 года. Это граждане 1964 и 1959 годов рождения. В связи с новым пенсионным законодательством РФ им придется отработать на год дольше, чем родившимся в первой половине тех же лет россиянам, которые смогли оформить пенсию в конце 2019 года. Об этом говорится на сайте ПФР.
Важно, что право на страховую пенсию россияне теперь получают не только с определенного возраста, но и при соблюдении дополнительных условий. Так, рассчитывать на ежемесячное денежное содержание могут люди, чей стаж составляет не менее 11 лет (в 2019 г. было достаточно 10 лет), а накопленный за трудовую деятельность индивидуальный коэффициент, прозванный в народе пенсионным баллом, достиг хотя бы уровня в 18,6.
Если какое-то из трех условий не выполнено, человеку придется работать и дальше. Право на социальную пенсию по возрасту наступает на пять лет позже. То есть в 2020 г. выплачивать минимальное ежемесячное пособие начнут людям, которые в течение жизни мало работали, но дожили до 61,5 и 66,5 лет (женщины и мужчины соответственно).
Эти нормы не распространяются на северян, многодетных матерей и другие категории льготников.
О том, как рассчитывается пенсионный балл, читайте здесь.
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