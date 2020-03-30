Коронавирус не помешает молодым россиянам пополнить ряды солдат

Несмотря на эпидемию COVID-19, традиционный призыв в армию пройдет по плану. На военную службу поступят 135 тысяч человек. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Как говорится на сайте Кремля, в армию с 1 апреля по 15 июля 2020 г. попадут молодые люди от 18 до 27 лет.

При этом ранее министр обороны Сергей Шойгу говорил о том, что призывников протестируют на коронавирус. А после прибытия молодых людей в части их на две недели изолируют от других солдат.

Все последние новости о коронавирусе в России на 30 марта в материале "Утра".