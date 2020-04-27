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"Бессмертный полк" пройдет в видеоформате

Почтить память участников войны в этом году решили онлайн из-за вспышки COVID-19

Традиционное народное шествие "Бессмертный полк" пройдет 9 мая, несмотря на перенос Парада Победы из-за пандемии коронавируса. Акцию проведут онлайн. Об этом рассказали в движении "Волонтеры Победы".

"Бессмертный полк" пройдет в режиме видеотрансляции, говорится в сообщении. Шествие покажут на более чем 200 экранах в Москве, а также в онлайн-кинотеатре и на официальном сайте.

Ранее руководитель штаба подмосковного отделения движения "Бессмертный полк России" Валерий Анисимов заявил, что сейчас разрабатывают единую онлайн-платформу для проведения мероприятия, передает телеканал "360". На сайт можно будет загрузить фотографии участников войны, которые потом покажут на экранах.

Карина СИРАЗОВА

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