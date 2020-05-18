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"Диверсия": изменения в накопительной пенсии подвергли жесткой критике

"Диверсия": изменения в накопительной пенсии подвергли жесткой критике
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Авторов очередной реформы в разгар пандемии и снижения уровня доходов в стране призвали уволить

Сегодняшняя утренняя новость о том, что в Минтруде готовится законопроект об уменьшении суммы накопительной пенсии с 2021 г. по сравнению с 2020-м есть ни что иное, как "политическая диверсия против российской власти. Об этом заявил известный экономист Михаил Хазин.

Ранее в понедельник, 18 мая, "Утро" писало, что  ведомство планирует увеличить срок расчета выплаты накопительной части пенсии на полгода до 22 лет.

Между тем, отмечает эксперт, что из-за эпидемии коронавируса и в целом экономического кризиса в стране смертность среди наших стариков выросла, а уровень качества жизни упал. На этом фоне такое решение, причем объявленное публично, является настоящей политдиверсией, "независимо от того, чем оно вызвано", считает Хазин.

По его мнению, чиновники, которые разрабатывали данный проект закона "вообще ни о чем не думали".

"Они в формальные формочки подставили формальные циферки, получили формальный результат", – сказал экономист в комментарии изданию "Царьград".

Он полагает, что все эти люди, причастные к очередной пенсионной реформе, должны быть немедленно уволены.

Как пишет сегодня "МК", в связи с тяжелым состоянием в экономике страны после введенного эпидемиологического карантина, у граждан возраста 50+ возникли проблемы с трудоустройством. Причем их отказываются принимать на работу даже в те компании, которые не останавливали свою деятельность. Работодателей и раньше не особо смущал запрет на отказ в приеме на работу по возрастному признаку, а сейчас так и вовсе кандидатуры в 45 и даже в 40 лет у некоторых компаний вызывают отторжение.

"Проблема заключается в том, что после реформы по увеличению пенсионного возраста количество людей, которым необходимо работать до пенсии после 50 лет, увеличилось. А рабочих мест больше не стало, несмотря на обещания властей", – говорится в статье.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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