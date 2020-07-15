"Коронавирусные" выплаты можно получить и за предыдущие месяцы

В августе россияне, которые воспитывают несовершеннолетних детей, могут получить три детских пособия в качестве поддержки в период пандемии коронавируса. О дополнительных выплатах напомнили СМИ.

Так, некоторые семьи могут рассчитывать сразу на 20 тыс. руб., однако пособие возможно лишь в том случае, если в июне и июле за помощью не обращались.

Напомним, что президент Владимир Путин дважды пообещал по 10 тыс. руб. россиянам с детьми от 3 до 16 лет. Заявление можно подать через сайт "Госуслуги".

Семьи, воспитывающие ребенка до 3 лет, также могут рассчитывать на выплаты – государство обещает пособие в 5 тыс. рублей. Если же в период с апреля по конец июля заявление ни разу не подавалось, то в августе есть возможность получить сразу 15 тыс. рублей.

Россиянам с детьми от 3 до 7 лет также полагается еще одна выплата, если доход семьи составляет меньше двух прожиточных минимумов, напоминает РИА ФАН. При этом размер пособия будет зависеть от региона.

Ранее стало известно, что в России увеличится размер материнского капитала.