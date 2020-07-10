Власти запланировали поэтапное увеличение выплат

В течение ближайших трех лет общий размер семейного капитала на двоих детей составит почти 700 тыс. рублей.

Сейчас при рождении первенца государство выплачивает 466 тыс., а за второго ребенка – еще 150 тыс. Таким образом, семьи с двумя детьми могут получить 616 тыс. рублей.

Согласно новому бюджетному проекту Пенсионного фонда России, эта сумма будет увеличена. Так, в следующем году при рождении первого ребенка семье выплатят 485 тыс. руб., в 2022 г. – 504 тыс., а в 2023 г. – 524 тыс. рублей.

При этом выплаты на второго ребенка тоже поднимут. В целом, семьи с двумя детьми в 2023 г. смогут получить 693 тыс. руб., передает "ФедералПресс".

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что законодатели предложили поднять пенсии россиян. При этом для того чтобы повысить выплаты, потребуется изменить порядок расчета прожиточного минимума пожилого человека.