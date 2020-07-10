Пенсионерам предложили добавить денег

Пенсионерам предложили добавить денег
Фото: Гусева Евгения/Global Look Press/www.globallookpress.com
Чтобы повысить пенсии, необходимо изменить порядок расчета прожиточного минимума пожилого человека

Поднять качество жизни пенсионеров поможет новая доплата, которую предлагается ввести в России на федеральном уровне. С инициативой выступили курские законодатели.

Сейчас неработающим пенсионерам полагается ежемесячная доплата, если уровень их дохода меньше величины прожиточного минимума пенсионера в конкретном регионе. Пересчитываться данный минимум должен регулярно. Однако почти в половине российских регионов этот показатель давно не менялся, соответственно, пенсионеры и инвалиды на фоне роста цен на товары и услуги становились все беднее, указывают авторы законопроекта.

По их мнению, несправедливость поможет устранить постановление о назначении социальной федеральной доплаты неработающим пенсионерам в размере "среднегодовой величины прожиточного минимума на душу населения, сложившейся в субъекте РФ за предыдущий год".

"Установление данного положения в законе позволит повысить качество и уровень жизни нуждающихся в социальной защите граждан", – говорится в документе.

Законопроект внесен на рассмотрение в нижнюю палату российского парламента. Если он будет принят, пенсионеры начнут получать повышенную доплату уже с начала 2021 г., уточняет URA.RU.

Отметим, что на 2020 г. величина прожиточного минимума пенсионера в целом по России составляет 9311 рубль. При этом от региона к региона эта сумма значительно меняется. Так, в Белгородской области она равна 8016 руб., в Москве – 12578 руб., на Чукотке - 19 тыс. рублей.

Показатели прожиточного уровня на душу населения иные: к примеру, в Москве он, по июльским данным Росстата, составляет на 2020 г. 17329 руб., в Белгородской области – 9236 руб., в целом по России – 10609 рублей.

О повышении выплат работающим пенсионерам "Утро.ру" писало ранее.

Фоторепортаж
Пенсионный балл: чему равен и как накопить
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com Фото: uwe umstatter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Фото: pixabay.com Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

"В гробу карманов нет": Лукашенко отказался "продавать" суверенитет Белоруссии

Лидер Республики ни за какие деньги не собирается объединяться с Россией

Приметы на 10 июля: что нельзя делать в день Самсона

Православный календарь сегодня предлагает чтить память Самсона Странноприимца

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей