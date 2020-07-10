Чтобы повысить пенсии, необходимо изменить порядок расчета прожиточного минимума пожилого человека

Поднять качество жизни пенсионеров поможет новая доплата, которую предлагается ввести в России на федеральном уровне. С инициативой выступили курские законодатели.

Сейчас неработающим пенсионерам полагается ежемесячная доплата, если уровень их дохода меньше величины прожиточного минимума пенсионера в конкретном регионе. Пересчитываться данный минимум должен регулярно. Однако почти в половине российских регионов этот показатель давно не менялся, соответственно, пенсионеры и инвалиды на фоне роста цен на товары и услуги становились все беднее, указывают авторы законопроекта.

По их мнению, несправедливость поможет устранить постановление о назначении социальной федеральной доплаты неработающим пенсионерам в размере "среднегодовой величины прожиточного минимума на душу населения, сложившейся в субъекте РФ за предыдущий год".

"Установление данного положения в законе позволит повысить качество и уровень жизни нуждающихся в социальной защите граждан", – говорится в документе.

Законопроект внесен на рассмотрение в нижнюю палату российского парламента. Если он будет принят, пенсионеры начнут получать повышенную доплату уже с начала 2021 г., уточняет URA.RU.

Отметим, что на 2020 г. величина прожиточного минимума пенсионера в целом по России составляет 9311 рубль. При этом от региона к региона эта сумма значительно меняется. Так, в Белгородской области она равна 8016 руб., в Москве – 12578 руб., на Чукотке - 19 тыс. рублей.

Показатели прожиточного уровня на душу населения иные: к примеру, в Москве он, по июльским данным Росстата, составляет на 2020 г. 17329 руб., в Белгородской области – 9236 руб., в целом по России – 10609 рублей.

О повышении выплат работающим пенсионерам "Утро.ру" писало ранее.