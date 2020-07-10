В ПФР раскрыли подробности о получении надбавок за период работы в период СССР

В ПФР раскрыли подробности о получении надбавок за период работы в период СССР
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Размер дополнительных выплат составит один процент за каждый год службы в период существования Страны Советов

Россияне, имеющие трудовой стаж еще до развала Советского Союза, получили право на надбавку к пенсии. Она составит один процент за полноценный каждый год работы в СССР. С такими пояснениями выступил Пенсионный фонд России.

"Согласно законодательству, при определении размера пенсии расчетный пенсионный капитал, установленный на 1 января 2002 года, увеличивается на 10%", – цитирует сообщении фонда РИА ФАН.

Отмечается, что помимо этого, по одному проценту прибавляется за каждый полный год общего трудового стажа, наработанного до 1 января 1991-го.

Ранее на этой неделе эксперты ПФР сообщали, что российские пенсионеры, начавшиеся трудиться еще во времена Советского Союза, имеют право добиваться увеличения размера пенсии.

"Утро.ру" писало, что если у граждан такой период стажа не учтен, но есть в наличии подтверждающие его документы, обязательно нужно обращаться в фонд для пенсионного перерасчета. Специалисты подчеркивают, что подавать бумаги можно и повторно в случае, если гражданину отказали в первый раз.

Поэтому стоит хранить трудовые книжки и иные документы, оформленные в период начала трудовой деятельности в эпоху СССР.

Добавим, на сайте ПФР можно ознакомиться с разъяснениями по вопросу распределения пенсии за советский стаж для граждан разных категорий.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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