Пенсионерам напомнили о дополнительной выплате

Пенсионерам напомнили о дополнительной выплате
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Размер прибавки к пенсии для каждого рассчитывается индивидуально

Женщины, которым в 2020 г. исполняется 55 лет, и 60-летние мужчины уже могут писать заявление на получение дополнительных выплат, если они являются участниками программы софинансирования пенсий. Об этом напомнили в Пенсионном фонде России (ПФР) в понедельник, 13 июля. В ведомстве отметили, что средства уже удвоены государством.

Сумма, которую может получить пенсионер, рассчитывается индивидуально. Она зависит от взносов участника программы. По условиям договора, государство удваивает перечисления в размере от 2 до 12 тыс. рублей.

При назначении данной выплаты не важно, закончил человек трудовую деятельность или является работающим пенсионером. Главное – возраст на момент подачи первого заявления на это пособие и дата получения последней такой выплаты – не позднее 2015 года.

Пенсионер, желающий получить прибавку, должен подать заявление в местное отделение ПФР. Для этого можно прийти в отделение лично или оформить заявку через личный кабинет на сайте ведомства или портале "Госуслуги". В МФЦ ходить не нужно, там такую выплату оформить не смогут. Если договор заключен с негосударственным фондом, заявление нужно направить туда. Деньги перечислят пенсионеру через три месяца после регистрации заявления, предупредили в ПФР.

В программу софинансирования пенсии можно было вступить до 2015 года. Сейчас она действует только для участников. Выплаты оформляются раз в пять лет. Соответственно, граждане, которые напишут заявление в 2020 г., смогут обратиться за следующей выплатой только в 2025 году. Если сумма накоплений достигает необходимого уровня, то при оформлении пенсии человек может написать заявление на получение выплат в виде ежемесячной доплаты, уточняет "ФедералПресс"

Напомним, что накопительная пенсия регулярно индексируется. В августе 2020 г. повышение составит до 10%. 

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Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com Фото: uwe umstatter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Фото: pixabay.com Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Николай ВИКТОРОВ

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