Таким образом люди пытаются повысить размер выплат

Граждане России все чаще откладывают время выхода на заслуженный отдых. Так, в 2018-м позже срока за пенсией обратились 30,5 тыяч. граждан, а в 2019 году – уже 32,2 тысячи россиян.

В пресс-центре Пенсионного фонда РФ объяснили, с чем связана такая тенденция. Эксперты рассказали, что таким образом человек может повысить сумму ежемесячных выплат от государства.

При этом, чем позже гражданин выходит на пенсию, тем больше увеличиваются положенные ему выплаты. К примеру, если человек обратился за пенсией через пять лет после установленного срока, то фиксированная часть его пенсии повысится на коэффициент 1,36, страховая – на 1,45, сообщает News.ru.

Для того чтобы отложить выход на пенсию, человеку не нужно ничего делать. Повышающий коэффициент высчитают автоматически, как только гражданин достигнет пенсионного возраста. Если же человек уже оформил пенсию, но хочет приостановить выплаты, тогда придется заполнить соответствующее заявление.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о дополнительных выплатах для пенсионеров. Так, женщины, которые в этом году достигнут 55-летнего возраста, и 60-летние мужчины могут обратиться за доплатами, если они являются участниками программы софинансирования пенсий.