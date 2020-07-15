Если договор со страховщиком будет признан недействительным, заработанные за период сотрудничества с ним деньги отдадут назад

Возвращать гражданам потерянный доход с пенсий предложили в Минтруде. Речь идет о ситуации, когда накопления переводились другому страховщику, договор с которым впоследствии был признан недействительным. В таком случае человек теряет заработанные на накоплениях деньги.

Так, по действующим законам, россиянин может беспроблемно менять страховщика только раз в пять лет. Если он переведет свои пенсионные накопления ранее этого срока, то подпадет под штраф. Инвестдоход, полученный в момент предыдущей смены страховщика, будет потерян. Его переведут в резерв по обязательному пенсионному страхованию (РОПС) предыдущего фонда.

При этом, если в суде докажут, что договор об обязательном пенсионном страховании был недействительным, страховщика обяжут перевести деньги предыдущей страховой компании, пишет "Парламентская газета".

Однако в законодательстве нет нормы, которая регулирует возврат инвестдохода за этот период из РОПС на лицевой счет гражданина. Минтруд предложил внести соответствующие изменения в закон и отдавать гражданам полученный с пенсии доход.

Сейчас общие потери вкладчиков превышают 111 млрд руб., а количество пострадавших исчисляется сотнями тысяч, отмечает URA.RU.

В результате переходных кампаний 2015 – 2018 годов, как добавил "ФедералПресс", граждане потеряли 108,4 млрд руб. инвестдохода.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что россияне начали массово откладывать выход на пенсию.

