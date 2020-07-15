Даже те россияне, кто уже давно на заслуженном отдыхе, имеют возможность увеличить выплаты после пересчета

Ежемесячная пенсия многим гражданам нашей страны кажется пугающе низкой, особенно если они привыкли жить на хорошую зарплату. Но есть несколько действенных способов увеличить выплаты. Задуматься о них лучше как можно раньше. Но и те, кто уже получает пенсию, имеют шанс ее увеличить.

"Белая" зарплата

Первое и главное правило для работающих россиян – официальное трудоустройство и "белая" зарплата. С 2015 года страховые взносы, которые работодатель отчисляет за сотрудника, непосредственно влияют на количество пенсионных баллов, из которых потом складывается пенсия. Так, если заработок составляет 50 тыс. руб., но из них по документам числится только 25 тыс., а еще 25 – в конверте, то и пенсионных баллов будет вдвое меньше. При расчете размера пенсии это может вылиться в минус 8 тыс. руб. ежемесячно.

Трудовой стаж

Здесь тоже важно официальное трудоустройство. Только в этом случае засчитывается трудовой стаж. Для начисления страховой пенсии установлен необходимый минимум – в 2020-м это 11 лет, к 2024 году он составит 15 лет. Но чем больше стаж, тем больше пенсия, напоминают в ПФР.

Поэтому гражданам, которые уже получили право на пенсионное обеспечение, рекомендуется не спешить. За каждый год работы после наступления пенсионного возраста индивидуальный коэффициент удваивается. В итоге дополнительные пять лет работы дают прибавку в 40% к размеру страховой пенсии на момент наступления пенсионного возраста.

Проверка стажа при СССР

Граждане, большая часть трудовой деятельности которых пришлась на советский период и годы перестройки, могут проверить, правильно ли им учли стаж и рассчитали выплаты. Сделать это можно через портал "Госуслуги", на сайте Пенсионного фонда или при личном обращении в отделение ПФР.

Важно знать, не "потерялся" ли стаж, накопленный до 2002 года. Если окажется, что какой-то период выпал по разным причинам, например, сгорел архив советского предприятия и документы не были восстановлены, ситуацию можно исправить. Можно предоставить сотрудникам ПФР трудовую книжку или даже пригласить двух свидетелей, которые подтвердят, что работали с вами в указанный период.

Учет нестраховых периодов

Повысить пенсию помогут и так называемые "нестраховые периоды", когда человек не работал по уважительной причине. Например, сидел в декретном отпуске с ребенком или служил в армии. На пенсионные баллы, а значит, прибавку к пенсии, могут рассчитывать также жены военнослужащих, если они сопровождали супруга в командировку, где не было возможности трудоустроиться. За год положено 1,8 балла. Уход за пожилым человеком, инвалидом первой группы или ребенком-инвалидом с 2015 года тоже учитывается при расчете пенсии – каждый год дает прибавку в 1,8 балла.

О том, что такое пенсионный балл и из чего он складывается, "Утро.ру" подробно рассказывало ранее. Как происходит индексация пенсий работающим пенсионерам после окончательного выхода на заслуженный отдых, читайте здесь.