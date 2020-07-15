Информация о дополнительных выплатах оказалась ложной

В Пенсионном Фонде опровергли информацию о доплатах за советский стаж. Таким образом, россияне, которые начали трудиться до 1 января 1991 г., не получат еще по 1% за каждый год работы при СССР. Об этом журналистам рассказала начальник отдела по взаимодействию со СМИ петербургского отдела ПФР Екатерина Мамедова.

По ее словам, ранее появившаяся в СМИ информация – фейк. Мамедова объяснила, что все надбавки уже были учтены ранее, поэтому дополнительных выплат пенсионерам ждать не стоит.

"Никаких надбавок за советский стаж сейчас новых нет",

– заявила она в беседе с iReactor, предположив, что в информацию о пенсиях закралась ошибка.

Существование дополнительных выплат за работу при Советском Союзе подтвердили эксперты, однако они отметили один нюанс: расчет проводится автоматически и, вероятно, доплаты уже учтены. Доцент РАНХиГС Константин Добромыслов отметил: чтобы избежать ошибок, при назначении пенсии лучше всего согласовать все данные с ПФР, передает "Царьград".

Ранее "Утро.ру" рассказало о действенных способах повысить свою пенсию.