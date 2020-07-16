Пожилые люди могут рассчитывать на солидную надбавку

Достигшие 80 лет россияне имеют право на прибавку к пенсии. Такие правила вступили в силу с начала этого года. Сумма зафиксированной доплаты составляет 5686 руб. 25 копеек.

Дополнительные выплаты российским пенсионерам должны поступать ежемесячного.

На такую доплату имеют право все пожилые люди старше 80 лет, сообщает Пенсионный фонд России. Исключение – граждане с инвалидностью. Им положены выплаты двойного размера.



Ранее "Утро.ру" делилось способами, как повысить пенсию. В первую очередь, трудоустроенным гражданам нужно задуматься о "белой" зарплате. Перечисления, которые делает работодатель за сотрудника, напрямую влияют на размер будущей пенсии.

Также стало известно, что пенсионные доходы россиян будут защищены от незаконных штрафов. Речь идет о ситуации, когда договор со страховщиком признается недействительным. В таком случае человек теряет инвестиционных доход. Кабмин намерен исправить такое положение дел.