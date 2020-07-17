Сейчас более 70% выплат назначают дистанционно

Пенсионеры смогут оформить выплаты без личного присутствия. Писать заявление не нужно, достаточно просто позвонить по телефону или обратиться в нужное учреждение через интернет.

Руководство Пенсионного фонда РФ решило продлить упрощенный порядок оформления пенсий и соцвыплат до конца 2020 года. Соответствующий документ опубликовали на федеральном портале.

При этом выплаты будут назначать на основании документов, которые уже есть в Пенсионном фонде, поясняет URA.RU.

В настоящее время более 70% выплат оформляются в дистанционном формате. Электронные заявления нужно подавать через портал "Госуслуги" или в личном кабинете ПФР. В фонде добавили, что, если человек не может обратиться через интернет, ему назначат пенсию по телефону, передает телеканал "360".

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