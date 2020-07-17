ПФР анонсировал рост пенсий в ближайшие три года

ПФР анонсировал рост пенсий в ближайшие три года
Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Ежегодная индексация выплат и пособий отныне закреплена в Конституции РФ

Пенсионный фонд России (ПФР) обнародовал проект своего бюджета, в котором представлен план по индексации пенсий на период до 2023 г.

С учетом того, что перерасчет средних пенсионных выплат теперь зафиксирован в основном законе страны, в ближайшие три года они будут увеличиваться таким образом: на 6,3% – до 17 432 руб (2021 г.), на 5,9% – до 18 357 руб (2022 г.), на 5,6% – до 19 283 руб (2023 г.).

Запланированный уровень индексации должен превышать прогнозируемую среднегодовую инфляцию (не более 4%), сообщает "ПолитЭксперт".

ПФР подчеркивает, что эти изменения касаются страховых пенсий.

Добавим, с 1 августа будут проиндексированы выплаты участников программы софинансирования. Также корректировка коснется получателей накопительных пенсий. Помимо этой категории, будет пересчитана пенсия для работающих пенсионеров за счет накопленных за прошлый год баллов. Прибавка может составить примерно 300 рублей.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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