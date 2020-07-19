Старики могут не платить некоторые налоги

Российские СМИ рассказали о том, как жизнь пенсионеров может стать проще. Например, работающие пожилые люди могут уйти в дополнительный оплачиваемый отпуск. Для стариков также предусмотрена налоговая льгота.

Так, россияне пенсионного возраста могут выкладывать из кармана меньшую сумму на налоги или освободиться от некоторых обязанностей совсем. Узнать, на что человек может претендовать можно, обратившись в ФНС. В ведомстве по месту жительства могут подсказать, какие документы нужны для обращения. С пенсионера могут перестать брать налог на имущество. Речь идет об освобождении от уплаты средств за один объект каждого вида недвижимости, например, квартиры, дома или гаража.

Также старики могут перестать платить налог на землю и транспорт. Эти вопросы решаются на уровне субъектов страны.

Граждане пенсионного возраста также могут получить адресную помощь. Этот вид поддержки для пожилых людей появился в России в 2019 году. Местные администрации могут подсказать, на что пожилые люди могут рассчитывать. В соцподдержку входит покупка продуктов, а также одежды и обуви и финансовая помощь. Однако адресное содействие могут получить только те люди, чья пенсия ниже прожиточного минимума.

Как пишет сайт "Пронедра", некоторые торговые центры также часто устраивают акции в помощь незащищенным слоям населения, в том числе пенсионерам. Например, магазины предоставляют скидки при предъявлении пенсионного удостоверения.

В регионах также предусмотрены для нуждающихся местные доплаты. Например, человеку могут поднять выплаты до уровня прожиточного минимума пенсионера.