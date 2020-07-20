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Пожилым людям разрешат воспользоваться рассрочкой по долгам. Соответствующий закон подписал глава российского государства Владимир Путин.
Для того чтобы получить отсрочку пенсионер должен соответствовать ряду критериев. К примеру, совокупные выплаты по старости, инвалидности или потере кормильца не должны превышать размер двух МРОТ.
Сумма кредитов,
подпадающих под льготную процедуру оплаты, может быть не больше 1 млн рублей. Россиянин
не должен обладать иным доходом, кроме пенсии, а в его собственности может быть
только недвижимость, в которой пенсионер проживает, сообщает РИА "Новости".
При этом отсрочку будут оформлять не более, чем на два года и не позднее, чем до 1 июля 2022 года.
В подписанном лидером страны документе указано, что льготная процедура оплаты подразумевает погашение задолженности каждый месяц равными суммами. Если же график платежей будет нарушен, рассрочку отменят.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, о каких льготах знают не все пенсионеры. Например, работающие пожилые люди могут уйти в дополнительный оплачиваемый отпуск.
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