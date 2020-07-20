Пенсионерам дадут отсрочку по кредитам

Пенсионерам дадут отсрочку по кредитам
Пенсия. Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Под льготную процедуру попадут долги до одного миллиона рублей

Пожилым людям разрешат воспользоваться рассрочкой по долгам. Соответствующий закон подписал глава российского государства Владимир Путин.

Для того чтобы получить отсрочку пенсионер должен соответствовать ряду критериев. К примеру, совокупные выплаты по старости, инвалидности или потере кормильца не должны превышать размер двух МРОТ.

Сумма кредитов, подпадающих под льготную процедуру оплаты, может быть не больше 1 млн рублей. Россиянин не должен обладать иным доходом, кроме пенсии, а в его собственности может быть только недвижимость, в которой пенсионер проживает, сообщает РИА "Новости".

При этом отсрочку будут оформлять не более, чем на два года и не позднее, чем до 1 июля 2022 года.

В подписанном лидером страны документе указано, что льготная процедура оплаты подразумевает погашение задолженности каждый месяц равными суммами. Если же график платежей будет нарушен, рассрочку отменят.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, о каких льготах знают не все пенсионеры. Например, работающие пожилые люди могут уйти в дополнительный оплачиваемый отпуск.

Ольга ФЕДОРОВА

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