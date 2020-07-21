Трудности возникают не у всех граждан страны

У россиян, которые долго трудятся на одном рабочем месте, не возникнет сложностей при расчете пенсии. Сегодня Пенсионный фонд России четко устанавливает выплаты таким гражданам. Об этом рассказал адвокат Артем Кирьянов.

Он отметил, что в последнее время ПФР информирует россиян, выходящих на пенсию, через свой сайт, филиалы в регионах. Кроме того, никто не отменял простой калькулятор, указал эксперт.

Между тем, не всегда у гражданина получается до конца понять, какой же размер пенсии ему положен. Иногда для этого, с долей юмора пояснил адвокат, нужно иметь или три образования, или быть сотрудников Пенсионного фонда.

Трудности возникают у тех россиян, кто меняет род деятельности. Например, сейчас человек занимается индивидуальным предпринимательством, а завтра вернулся к работодателю. Помимо этого возникают вопросы касательно второй или гражданской пенсии. Некоторые люди сталкиваются с тем, что им не засчитывают какой-то трудовой стаж.

Адвокат не советует по всякому спорному случаю бежать в суд, особенно, если это касается прибавки в 50 руб. Он считает это бессмысленным занятием. Но есть ситуации, которые требуют именно такого действия, хотя наши граждане не любят ходить по судам.

"Первый шаг в решении проблемы с пенсией – все-таки диалог с ПФР", – цитирует издание "ПолитЭксперт" Кирьянова.

Ранее сегодня "Утро.ру" писало, что с 1 августа накопительные пенсии вырастут на 9,13%, также будет произведен перерасчет выплат, но будет это зависеть от зарплаты за 2019 год.

